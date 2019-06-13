Водителям, ранее лишенным прав, могут запретить пользоваться каршерингом

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. МВД прорабатывает возможность введения запрета на использование каршеринговых автомобилей злостным нарушителям ПДД, а также водителям, которые ранее были лишены прав. Об этом сообщили в четверг в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

"Вопросы введения запрета на работу в сфере пассажирских перевозок, а также получения доступа к каршеринговым транспортным средствам для злостных нарушителей ПДД и лиц, которые ранее лишались права управления транспортными средствами, в настоящее время находятся в стадии проработки", - говорится в сообщении.

Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров в интервью газете "Известия", опубликованном 4 июня, сообщил, что в настоящее время ведомством прорабатываются вопросы введения запрета на работу в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для водителей, которые ранее лишались водительствах прав.