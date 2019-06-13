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"Известия": Минобрнауки планирует с 2021 года выдавать студентам электронные дипломы

В ведомстве уточнили, что электронные дипломы станут частью цифрового портфолио, в которое также войдут другие данные о студенте, например, о курсах повышения квалификации и спортивных достижения
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российские вузы рассчитывают с 2021 года выдавать выпускникам цифровые документы об образовании. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РФ.

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Как уточнили изданию в ведомстве, для разработки новой модели в текущем году отберут первые пять вузов, а в 2020 году - еще 15. Названия конкретных учебных заведений издание не приводит.

В пресс-службе добавили, что электронные дипломы станут частью цифрового портфолио, в которое войдет целый ряд сведений о студенте: участие в научных исследованиях, практики, курсы повышения квалификации, спортивные достижения. Отмечается, что доступ к цифровому портфолио гражданина будут иметь работодатели, поскольку их интересует не только диплом соискателя, но также его компетенции и навыки.

Типовое техническое решение для цифровых резюме внедрят уже в 2019 году на базе сайта "Современная цифровая образовательная среда", рассказали изданию в ведомстве. В дальнейшем планируется, что указанные решения будут развиваться в рамках программы по созданию цифровых университетов.

Ранее в Минобрнауки сообщали, что ведомство не планирует отказываться от выдачи бумажных дипломов, поскольку для подтверждения документов об образовании для желающих обучаться или работать за рубежом предусмотрено проставление апостиля.

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