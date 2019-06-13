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Работодатели смогут проверять водителей на наличие нарушений на единой платформе ГИБДД

Создание единой цифровой платформы сейчас прорабатывается, сообщили в МВД

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Единая цифровая платформа, которую в настоящее время разрабатывает МВД, позволит работодателям проверять водителей на наличие нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

"Создание единой цифровой платформы, которая в том числе позволит работодателям проверять своих отечественных и иностранных соискателей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение права управления транспортным средством, сейчас прорабатывается", - говорится в сообщении.

Ранее начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров в интервью газете "Известия" сообщил, что в настоящее время ведомством прорабатываются вопросы о введении запрета на работу в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для водителей, которые ранее лишались водительствах прав.

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