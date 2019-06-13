Власти Приморья хотят вести ремонт до 30 мостов в год

ВЛАДИВОСТОК, 13 июня. /ТАСС/. Власти Приморского края будут ежегодно разрабатывать до 30 проектов реконструкции автомобильных мостов, получающих повреждения при наводнениях, заявил в ходе пресс-завтрака в четверг губернатор края Олег Кожемяко.

"Сегодня мы проектируем 19 мостов, на следующий год будем проектировать 30 мостов. И каждый год мы от 25 до 30 мостов будем проектировать, а на следующий год развернем стройки. Но так оказалось, что на 2019 год ни одного готового проекта нет", - заявил Кожемяко.

Он отметил, что федеральный бюджет уже выделил по линии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики 4,5 млрд рублей на реконструкцию в Приморье дорог и мостов, а также на исполнение Владивостоком функций столицы Дальнего Востока.

Приморье ежегодно переживает паводки весной (из-за разлива рек после таяния снегов) и сильных ливней в конце лета. В августе - сентябре 2018 года Приморский край пережил сильное наводнение, которое нарушило движение на 32 участках дорог, 36 мостах и мостовых переездах. Более десятка населенных пунктов в разное время были отрезаны от дорог.