Беженцы из Идлиба получили питание и медицинскую помощь в лагере близ Дамаска

ДАМАСК, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Лагерь Харджилла в провинции Риф-Дамаск принял беженцев из Идлибской зоны деэскалации, где активно ведутся боевые действия. Люди получили бесплатное питание и медицинскую помощь, сообщил журналистам глава управы района Хержали Абдурахман Хазиб.

"Лагерь полностью обеспечивается сирийским правительством. Для беженцев здесь все бесплатно - медицинское обслуживание, еда, обучение детей. Поликлиника и школа находятся прямо на территории лагеря, есть даже большая общая столовая", - сказал он.

В лагере временно разместились почти полторы тысячи человек. По словам беженцев, в оккупированном боевиками Идлибе они были ограничены в продуктах и лекарствах.

"Мы подняли сирийский флаг и объявили во всеуслышание, что поддерживаем президента - это было в 2015 году. Боевики взяли наш поселок в плотное кольцо, и три года мы были в блокаде. За то, что мы были на стороне государства, нам не разрешали выезжать за пределы поселка. Не хватало продуктов и лекарств. Меньше года назад мы смогли чудом вырваться из окружения", - рассказывает один из беженцев Саид Суфан.

Люди, проживающие в лагере, несмотря на созданные условия, мечтают вернуться в свои дома. Почти все они покидали Идлиб, забирая с собой только самое необходимое, думая, что вскоре вернутся.

"Я всю жизнь была домохозяйкой, а теперь понимаю, что нужна работа. Нас здесь обеспечивают всем необходимым, но нужно и самой что-то делать. Администрация нашего лагеря сейчас занимается вопросом нашего трудоустройства. Надеюсь, что скоро работа появится и я не буду сидеть сложа руки, ожидая возвращения домой", - говорит беженка Хата Зеятдин.

О ситуации в провинции Идлиб

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему не подвластна правительству республики, большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".

Как сообщил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, для вывода жителей из Идлибской зоны деэскалации развернут пункт пропуска "Суран", который с 27 мая 2019 года работает в штатном режиме. По имеющимся данным, зону деэскалации готовы покинуть от 40 до 80 тыс. человек. В провинциях Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор для них уже подготовлено необходимое количество мест в районах временного размещения.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.