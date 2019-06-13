Провинция Хайнань в 2018 году резко улучшила экологию

САНЬЯ /Китай/, 13 июня. /ТАСС/. В провинции Хайнань на юге Китая в минувшем году заметно улучшились экологические показатели водных ресурсов и воздуха. Как отмечается в докладе Министерства охраны окружающей среды КНР, высоких показателей местная администрация смогла добиться за счет удачной реализации правительственной экспериментальной программы по созданию на этом курортном острове особой экологичной зоны.

"В 2018 году, благодаря твердому руководству провинциального партийного комитета и местной администрации, данный регион досконально выполнил ключевые стратегические задачи, которые поставили перед ним ЦК Компартии и Госсовет, - приводит выдержки из официального документа информационный портал Hainan.net. - Провинция активно боролась с загрязнением окружающей среды и смогла сократить вредные выбросы по всем целевым показателям, повысив качество воды и воздуха".

Согласно данным, опубликованным правительством КНР, воздух в городах и крупных населенных пунктах острова соответствует общенациональным нормативам либо существенно лучше установленных требований. Заметно чище стали и водные ресурсы: содержание в них таких вредных веществ, как оксид серы (SO2), сократилось по сравнению с 2015 годом на 38% (на 7 тыс. тонн), оксида азота - на 11,6% (9 тыс. тонн), аммонийного азота - на 5,2% (1,1 тыс. тонн).

Как неоднократно заявляли ранее председатель Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян, китайские регионы должны активно бороться за экологию, поскольку от нее зависит благополучие населения страны. В связи с этим власти острова предприняли целый ряд мер по усилению контроля за использованием природных ресурсов. В частности, к 2030 году провинция должна полностью прекратить продажу автомобилей на углеводороде, на смену которым придут машины на электрическом приводе, гибридном и водородном топливе. Существенным стимулом для этого стала важная задача: в ближайшие годы превратить остров в курорт мирового класса.

Хайнань уже считается своеобразной визитной карточкой туристической отрасли Китая, однако центральное правительство поставило перед ним гораздо более амбициозные цели, стремясь создать аналог таких преуспевающих островных территорий, как Сингапур или южнокорейская курортная провинция Чеджудо.