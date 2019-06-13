В Магаданской области разрешили ежедневно и бесплатно вылавливать на удочку двух горбуш

МАГАДАН, 13 июня. /ТАСС/. Власти Магаданской области разрешили рыболовам-любителям ежедневно и бесплатно вылавливать в водоемах региона горбушу в количестве двух штук. При этом ловить следует на обычную удочку вне границ рыболовных участков. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства области.

"В соответствии с изменениями, внесенными в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, на определенных акваториях Магаданской области вне границ рыболовных участков с использованием удебных орудий лова ежедневно можно вылавливать два экземпляра горбуши свободно и бесплатно. Напомним, что ранее тихоокеанских лососей, в том числе горбушу, в режиме любительской рыбалки можно было ловить только на специально предоставленных для этих целей рыбопромысловых участках по "путевкам" ", - рассказали в ведомстве.

К участкам для бесплатной рыбалки относятся бухта Нагаева, река Дукча (бухта Гертнера), бухта Веселая (мыс Восточный), озеро Соленое, село Балаганное (Амахтонский залив), озеро Соленое, район Новой Веселой, а также окрестности поселков Эвенск, Тахтоямск, Ямск, Ола.

В пресс-службе добавили, включение горбуши в перечень видов, которые подлежат свободному вылову, предложил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Ранее эти нормы действовали только для жителей Сахалина.