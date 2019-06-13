Саммит СВМДА в Душанбе будут освещать 650 журналистов

ДУШАНБЕ, 13 июня. /ТАСС/. 650 журналистов аккредитовались на освещение V саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоится в Душанбе 15 июня. Об этом сообщило в четверг Министерство иностранных дел Таджикистана.

"Саммит будут освещать 650 представителей местных и зарубежных СМИ. Аккредитацию получили журналисты из России, США, Китая, Великобритании, Канады, Бахрейна, Афганистана, Ирана, Камбоджи, Турции, Индии, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки, Киргизии и других стран", - отметили в МИД.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе президента Таджикистана, для журналистов открыт пресс-центр, рассчитанный на 450 человек. "В пресс-центре установлено 350 современных компьютеров, проведен высокоскоростной интернет, установлены факсы, телефоны, копировальные машины, имеются все необходимые для работы журналистов канцелярские принадлежности. Для трансляции саммита установлены два больших монитора, произведен монтаж оборудования для записи кадров в формате HD и синхронного перевода на английский, русский и китайский языки", - добавили в президентской пресс-службе.

СВМДА - международный форум, объединяющий 27 государств, охватывающие 90% территории азиатского континента, главной целью которого является укрепление взаимоотношений и сотрудничества стран Азии для обеспечения стабильности и безопасности. Еще восемь государств и восемь международных организаций, в том числе ООН, имеют статус наблюдателей. Партнером форума является Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), членами которой являются Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. На душанбинский саммит СВМДА в качестве гостей пригашены также представители Исполнительного комитета СНГ.

По данным администрации таджикского лидера, на саммите 12 стран азиатского континента представят на уровне глав государств, другие страны представят на уровне премьер-министров, вице-премьеров, а также министров иностранных дел. Среди подтвердивших свое участие в работе саммита лидеры России, Китая, Ирана, Узбекистана, Турции, Казахстана, Катара, Бангладеш, Шри-Ланки и других стран. Идея о созыве Совещания выдвинута в 1992 году первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который выступит на пленарном заседании предстоящего саммита в Душанбе на правах основателя этого объединения. Таджикистан принял председательство в СВМДА от Китая осенью 2018 года на период до 2020 года.