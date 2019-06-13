Путин: информпространство СНГ должно быть открытым и с минимум ограничений

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что общее информационное пространство СНГ должно быть открытым и иметь минимум ограничений. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании "Мир".

"Оно [информационное пространство СНГ] должно быть открытым, - сказал глава государства. - Здесь должно быть минимальное количество различных ограничений". "А если они и есть, они должны быть связаны исключительно только с безопасностью и какими-то общепризнанными элементами нравственности, морали и так далее", - добавил он.

"В целом это должно быть максимально открытое информационное пространство с тем, чтобы любые источники информации были защищены, уважаемы и могли эффективно работать, - подчеркнул Путин. - При этом, чем менее политизированы они будут, тем лучше". По его словам, свобода распространения информации состоит не в интересах тех, кто ее распространяет, а в интересах граждан, которые пользуются этой информацией.

"Я очень рассчитываю на то, что подача материала будет интересной, талантливой, содержательной, и все граждане наших стран смогут этим пользоваться для того, чтобы лучше понимать друг друга, чувствовать, что происходит у соседей, и использовать самые лучшие практики, которые применяются в наших государствах для того, чтобы внедрять их у себя", - подчеркнул президент.