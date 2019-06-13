Роспотребнадзор назвал признаки потенциально опасных интернет-магазинов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует россиянам обратить внимание на признаки потенциально опасных интернет-магазинов, среди которых в первую очередь очень низкая цена. Об этом в четверг сообщается на сайте надзорного ведомства.

Где покупать и зачем спорить с продавцом: правила онлайн-покупок

"Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный прием для привлечения жертв", - говорится в сообщении.

Помимо этого, специалисты ведомства советуют обратить внимание на требование предоплаты, отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара, а также отсутствие контактной информации и сведений о продавце. Среди других признаков потенциально опасных интернет-магазинов сотрудники Роспотребнадзора называют отсутствие у продавца или магазина "истории", неточности или несоответствия в описании товаров, излишнюю настойчивость продавцов и менеджеров.

В ведомстве предупредили, что соответствие интернет-магазина или объявления хотя бы одному из указанных признаков является серьезным поводом "задуматься о целесообразности совершения сделки". При наличии двух или более перечисленных признаков специалисты Роспотребнадзора рекомендовали вовсе отказаться от контактов с продавцом.