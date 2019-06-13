Расследование махинаций с закупками в клинике Мешалкина не повлияло на ее работу

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Расследование уголовных дел в НИИ патологии кровообращения (клиники Мешалкина) в Новосибирске и увольнение экс-директора клиники Александра Караськова не повлияло на поставки медицинских препаратов и работу клиники, сообщили ТАСС в пресс-службе клиники.

Ранее Александр Караськов написал письмо руководству страны, где сообщал, что из-за его увольнения и уголовных разрушилась система поставки медицинских препаратов и других расходных материалов. Жители Новосибирска в социальных сетях также выражают недовольство прекращением поставок расходных материалов и сбоями в работе клиники.

"За прошедшие две недели Центр Мешалкина вышел на плановые объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Совместно с коллективом Центра руководство приняло решение о введении третьей смены, работе по субботам и выходе в праздничный день -12 июня. Учреждение в полной мере обеспечено медицинским расходным материалом и готово выполнить все обязательства перед государством и пациентами", - сообщили в пресс-службе.

Караськова задержали вместе с супругой на прошлой неделе. 5 июня Центральный районный суд должен был избрать меру пресечения для Караськова, однако ходатайство о заключении под стражу вернули следствию из-за неявки в суд подозреваемого. Как сообщила ТАСС его дочь, Караськова госпитализировали в Новосибирскую клиническую горбольницу в связи с обострением кардиологического заболевания. 11 июня Центральный районный суд Новосибирска избрал в качестве меры пресечения для Караськова заключение под стражу сроком на два месяца.

Академик, руководивший клиникой Мешалкина 20 лет, уволился с поста директора 17 мая по собственному желанию. Он также покинул пост депутата областного Законодательного собрания из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал в декларации наличие загородного дома.

Следственные органы выявили, что в Новосибирском НИИ имели место финансовые нарушения при закупках медоборудования. В феврале замдиректора клиники Евгений Покушалов был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, однако через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В Федеральной антимонопольной службе отмечали, что расследование может быть связано с картельным сговором двух медкомпаний, занимавшихся поставками для клиники. Уголовное дело в отношении руководителей этих организаций рассматривает суд.

О клинике

НИИ патологии кровообращения им. академика Мешалкина создан в конце 1950-х годов. Является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце.