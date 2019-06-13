Ученые выяснили, как пластиковый мусор попадает из Японии в США и другие страны

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Японские ученые посредством компьютерной симуляции выяснили, каким образом пластиковый мусор может перемещаться из Японии по Тихому океану и достигать берегов США и других стран. Об этом сообщил телеканал NHK.

Расчеты были проведены на основе предполагаемых данных о том, что в океан попали около 6,3 тыс. т отходов из разных портов Японии. Ученые учли преобладающие в регионе направления течений и ветров. В результате им удалось выяснить, что, несмотря на отдаленность различных японских портовых городов друг от друга, мусор движется обычно в одном и том же направлении.

Приблизительно через 150 - 200 дней он оказывается в центральной части Тихого океана. Чуть больше года ему требуется, чтобы достичь восточного побережья США и Канады, а чуть позже он достигает берегов стран Южной и Центральной Америки. Некоторые отходы вполне могут вернуться в Японию, другие же относит к странам Юго-Восточной Азии, в частности к Филиппинам. Ученые своим исследованием хотели продемонстрировать, насколько серьезной в наше время стала проблема загрязнения Мирового океана пластиковым мусором, который очень опасен для экосистемы, обитателей океанов и морей, а также птиц.

Япония производит наибольшее число пластиковых отходов на душу населения после лидирующих в этом США. Одних только пластиковых бутылок японцы ежегодно выбрасывают порядка 4 млн т. Вместе с тем Токио в последнее время стал активно продвигать идею разработки международной стратегии по борьбе с этим видом мусора в Мировом океане.

Так, японские власти предложили к 2030 году на 25% по сравнению с нынешним уровнем сократить количество отходов, образующихся от одноразовых пластиковых изделий, к примеру, посуды, за счет перехода на более экологически чистые материалы. Среди других мер - запрет на использование микропластика в косметике и зубных пастах, а также введение обязательной платы за полиэтиленовые пакеты в магазинах. Кроме того, Министерство охраны окружающей среды Японии хочет заняться усовершенствованием методов переработки пластмассы для ее вторичного использования и предотвращения попадания отходов в океан.

По оценкам экологов, ежегодно в океан попадает от 4 до 12 млн т пластика в том или ином виде, что наносит огромный ущерб экосистеме. Специалисты утверждают, что при сохранении нынешней тенденции к 2050 году в Мировом океане будет больше пластиковых отходов, чем рыбы.