Действующие главы департаментов назначены вице-губернаторами в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 июня. /ТАСС/. Действующие главы департаментов здравоохранения и образования администрации Приморья назначены на должности вице-губернаторов края, сообщила в четверг пресс-служба краевой администрации.

"С 14 июня новую для администрации края должность вице-губернатора - директора департамента здравоохранения Приморского края, курирующего вопросы физической культуры и спорта, займет Виктор Фисенко. Аналогично директор департамента образования Приморского края Наталья Бондаренко станет заместителем главы региона по данному направлению и будет курировать вопросы культуры и охраны объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.

Фисенко родился в Новокузнецке Кемеровской области. В 2001 году окончил Сибирский государственный медицинский университет по специальности "Фармация", в 2001-2008 годах работал в практическом здравоохранении по основной специальности. С 2008 по 2013 годы занимал различные должности в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения в Москве, с 2013 по 2019 годы работал начальником управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора. В январе 2019 года начал исполнять обязанности директора департамента здравоохранения Приморского края.

Наталья Бондаренко родилась в Находке. В 1989 году окончила Дальневосточный государственный университет по специальности "Правоведение". В 1990-2008 годах оказывала юридическую помощь в статусе адвоката Приморской краевой коллегии адвокатов, специализировалась на трудовых и гражданских делах. С июня 2008 года по апрель 2019 года возглавляла управление образования администрации Находкинского городского округа. С 18 апреля 2019 года - исполняющий обязанности директора департамента образования Приморского края.