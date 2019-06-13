Оттава стала городом-миллионером

ОТТАВА, 13 июня. /ТАСС/. Число жителей Оттавы (провинция Онтарио) достигло 1 млн человек. Об этом проинформировало национальное Бюро статистики.

Историческая отметка была достигнута в начале недели, когда столичную прописку получили сразу 28 человек. Как сообщил мэр Оттавы Джим Уотсон, официальные торжества по такому случаю в городской мэрии состоятся 14 июня.

По его словам, обретение статуса города-миллионера изменит подход властей к управлению столицей. "Когда вы становитесь городом размером с Оттаву, где проживает миллион человек, то должны начать действовать немного по-другому", - сказал градоначальник. По его словам, власти, например, будут больше внимания уделять развитию дорог и сети общественного транспорта. В частности, этим летом в столице Канады откроется первая ветка легкого метро, строительство которой идет уже много лет, отметил Уотсон.

Оттава стала четвертым миллионником Канады. Более миллиона жителей также проживает в Калгари (провинция Альберта), Монреале (провинция Квебек) и Торонто (провинция Онтарио). Население Торонто превышает 2,7 млн человек, а вместе с пригородами - свыше 5 млн жителей, и этот мегаполис является крупнейшим в Канаде. В ближайшие годы в клуб городов-миллионеров может войти Эдмонтон (провинция Альберта), где проживают 932,5 тыс. человек.