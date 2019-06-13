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Кризис на Украине

Красный крест направил в Донбасс почти 300 т гуманитарной помощи

В ее состав вошли строительные и сельскохозяйственные материалы, продовольственные наборы, медицинские препараты, а также корм для домашних животных

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса почти 300 т гуманитарной помощи. Об этом сообщила в четверг Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ [контрольный пункт въезда-выезда] "Новотроицкое"... проследовали 16 грузовиков от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Колонна перевозит, как уточнили в погранслужбе, "строительные и сельскохозяйственные материалы, продовольственные наборы, медицинские препараты, а также корм для домашних животных общим весом 294,75 т".

Гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) на постоянной основе с августа 2014 года оказывает Россия. По данным МЧС, в Донбасс за этот период было отправлено 84 автомобильных колонны, которые доставили более 79 тыс. т гуманитарных грузов.

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