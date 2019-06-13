Аксенов поддержал инициативу по созданию в Крыму центра правовой защиты граждан Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу по созданию в регионе центра правовой защиты граждан Украины, которые пострадали от действий украинских властей, сообщает пресс-служба Аксенова в четверг по итогам его встречи с представителями украинской и белорусской общин республики Анастасией Гридчиной и Романом Чегринецом.

"Сергей Аксенов поддержал инициативу создания правозащитного центра, целью которого будет помощь гражданам Украины, которые пострадали от произвола киевского режима", - приводятся в сообщении его слова.

Ранее такого центра в Крыму не было. Каких-либо подробностей о планах по созданию такой структуры в пресс-службе не раскрывают.

В ходе встречи также обсуждалось развитие единственного в Крыму украиноязычного информационного портала "Переяславська рада 2.0", созданного при поддержке Аксенова в 2018 году. Ранее сообщалось, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам от Крыма Сергею Цекову и Ольге Ковитиди изучить вопрос об оказании необходимой помощи порталу.

"Считаю данный проект нужным. Украинцы, которые проживают в Крыму, в России, и Украине могут получать правдивую информацию на родном языке", - отметил Аксенов.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.