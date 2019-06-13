ОНК пожалуется главе Росгвардии на избиение подростка на акции в поддержку Голунова

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников планирует обратиться с жалобой к главе Росгвардии Виктору Золотову на действия сотрудников ведомства в ходе акции в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в центре столицы. Об этом Мельников сообщил в четверг ТАСС.

По его словам, поводом для жалобы стало избиение росгвардейцами несовершеннолетнего в ОВД "Алексеевский" в Москве, а также задержание онкобольного журналиста из Магнитогорска.

"Я планирую обратиться к руководителю Росгвардии Виктору Золотову по обоим случаям, и по подростку и по онкобольному журналисту магнитогорского СМИ, с тем, чтобы ГУСБ (Главное управление собственной безопасности) провело проверку и дало правовую оценку работе отдельных сотрудников, действия которых напрямую угрожали здоровью этих людей", - подчеркнул Мельников.

Ранее сообщалось, что участнику несанкционированной акции 2001 года рождения потребовалась госпитализация после задержания. "Этому подростку, в том числе наносились удары руками, когда тот лежал на полу, в связи с попыткой гвардейцев отобрать у него фотокамеру", - отметил представитель ОНК.

Несанкционированная акция в поддержку Голунова прошла 12 июня в центре Москвы. Первоначально ее инициаторы объявили своей целью требование освобождения и справедливого расследования дела задержанного 6 июня Ивана Голунова. Однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении журналиста прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", сам Голунов был отпущен на свободу.

Власти Москвы предупредили организаторов акции об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия и призвали граждан в нем не участвовать.