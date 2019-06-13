В штате Мэн врачам разрешили помогать пациентам в совершении самоубийства

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Власти штата Мэн в среду разрешили медикам выписывать неизлечимо больным пациентам препараты, с помощью которых последние могут совершить самоубийство. Об этом сообщается на сайте губернатора штата Джанет Миллс.

Миллс подписала в среду соответствующий законопроект, ранее одобренный обеими палатами законодательного собрания штата. Губернатор подчеркнула, что речь идет лишь о тех случаях, когда пациенты "приближаются к концу жизни". Выписывание людям препаратов летального действия Миллс назвала "суицидом при содействии врача". Она отметила, что к указанной мере медики смогут прибегнуть только после продолжительного периода ожидания и при согласии независимого специалиста. Кроме того, пациент должен будет предварительно пройти психиатрическое обследование.

По данным агентства Associated Press, Мэн стал восьмым штатом, где медики получили соответствующее разрешение. Первым стал Орегон в 1997 году, вторым - штат Вашингтон спустя более десяти лет. В данный список также входят Калифорния, Колорадо, Гавайи, Вермонт и Нью-Джерси. Кроме того, легализован "суицид при содействии врача" и в федеральном округе Колумбия. По сведениям агентства, в настоящее время власти почти двух десятков американских штатов рассматривают возможность принятия аналогичных законов.

Законодатели в Мэне ранее вели ожесточенные споры о том, допустимо ли давать врачам такое разрешение. Сторонники закона заявляли, что неизлечимо больные люди должны иметь право самостоятельно распоряжаться своею жизнью. Противники указывали на то, что пациенты могут стать жертвами различных манипуляций или совершить самоубийство по ошибке. Они также отмечали, что принятие закона приведет к "обесцениванию человеческой жизни".