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СМИ: 64 ребенка погибли от энцефалита в июне на востоке Индии

Наибольшее количество жертв зафиксировали в городе Музаффарпур

ТАСС, 13 июня. Число погибших детей от острого энцефалита в штате Бихар достигло 64 за последние две недели. Об этом в четверг сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на индийские СМИ.

"Случаи летального исхода были зарегистрированы в округах Вайшали и Самастипур. Наибольшее количество жертв зафиксировано в городе Музаффарпур", - цитируется сообщение Всеиндийского радио. Десятки детей проходят лечение в клиниках Музаффарпура, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Эксперты считают, что заболеванию особенно подвержены подростки в возрасте до 15 лет. Острый энцефалит вызывает лихорадку, потерю ориентации и иногда коматозное состояние. Вспышки заболевания часто происходят в районе Музаффарпура в летний сезон.

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