Кабмин утвердил таксы для расчета ущерба от незаконной охоты

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство утвердило таксы для расчета размера ущерба по уголовным делам о незаконной охоте. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ответственность за незаконную охоту предусмотрена статьей 258 Уголовного кодекса. Одним из оснований разграничения составов этого преступления является размер ущерба - крупный и особо крупный. При этом крупным ущербом считается сумма, превышающая 40 тыс. рублей, особо крупным - 120 тыс. рублей. Таксы для определения размера ущерба в зависимости от вида убитого животного устанавливает правительство.

Согласно опубликованному документу, такса за незаконную охоту на лося составляет 80 тыс. рублей, благородного оленя - 70 тыс. рублей, медведя - 60 тыс. рублей, кабана - 30 тыс. рублей, глухаря - 6 тыс. рублей, гуся и зайца - 1 тыс. рублей, утку, куропатку, рябчика - 600 рублей, белку - 500 рублей, енота-полоскуна и перепела - 200 рублей, крота - 100 рублей.