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Кузнецова: группу российских детей вернут из Ирака в первой половине июля

Речь идет о 50 детях, преимущественно в возрасте до четырех лет

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Первую группу детей, чьи матери-россиянки находятся в Ираке в тюрьме в связи с участием в террористических организациях, привезут из этой страны в РФ в первой половине июля. Об этом сообщается в четверг на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Кузнецова приняла участие в рабочем совещании с представителями федеральных органов исполнительной власти по вопросам возвращения из Ирака и Сирии очередной группы российских детей. Как сообщалось ранее, в настоящее время готовятся документы для возвращения порядка 50 детей, находящихся в государственных учреждениях на территории Ирака. Преимущественно это дети в возрасте до четырех лет, родившиеся за пределами России.

"С учетом того, что дети маленькие и в самолете их придется держать на руках, принято решение, что они будут вывезены в два этапа двумя бортами. Участниками совещания предварительно определено, что дата вылета первого борта в первой половине июля", - говорится в сообщении.

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РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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