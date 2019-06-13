Росгвардия начнет проверку, если будет доказана вина сотрудников в избиении подростка

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Росгвардия проведет соответствующую проверку, если будет доказана вина их сотрудников при избиении подростка, а также задержании онкобольного журналиста на несанкционированной акции в поддержу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в центре столицы накануне. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Если будет точно установлено, что к этим ситуациям причастны сотрудники Росгвардии, то с соответствующими подразделениями будет проведена проверка", - сказал он.

Также он отметил, что ведомство не получало официальных обращений от представителей ОНК. "Официального документа не получали, поэтому приходится руководствоваться информацией из СМИ", - отметил Грибакин.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил ТАСС, что планирует обратиться с жалобой к главе Росгвардии Виктору Золотову на действия сотрудников ведомства в ходе несанкционированной акции в поддержку Голунова. По его словам, поводом для жалобы стало избиение росгвардейцами несовершеннолетнего в ОВД "Алексеевский" в Москве, а также задержание онкобольного журналиста из Магнитогорска.

Несанкционированная акция в поддержку Голунова прошла 12 июня в центре Москвы. Первоначально ее инициаторы объявили своей целью требование освобождения и справедливого расследования дела задержанного 6 июня Ивана Голунова. Однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении журналиста прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", сам Голунов был отпущен на свободу. Власти Москвы предупредили организаторов акции об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия и призвали граждан в нем не участвовать.