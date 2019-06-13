В Петербурге простились с депутатом заксобрания Павлом Зеленковым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Прощание с депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга Павлом Зеленковым, который умер 10 июня на 51 году жизни, прошло в четверг в Мариинском дворце. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе заксобрания Петербурга.

"13 июня в Мариинском дворце состоялась гражданская панихида по депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга Павлу Геннадьевичу Зеленкову", - говорится в сообщении. Коллеги парламентария рассказали ТАСС, что он был здоров и они не знают о каких-либо продолжительных заболеваниях Зеленкова, которые могли стать причиной смерти.

"Сегодня траур не только в стенах Мариинского дворца, но и во всем городе. Мы прощаемся с замечательным человеком, товарищем, единомышленником. Павел Геннадьевич был человеком удивительной судьбы - бесстрашным воином-интернационалистом, надежным другом, мудрым законодателем. Скромно, без саморекламы он всегда выполнял свой долг, искренне заботился о своих избирателях, друзьях, коллегах", - отметил на церемонии председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Как сообщает пресс-служба, депутат будет похоронен на Волковском православном кладбище.

Ранее члены горизбиркома сообщали журналистам, что дополнительные выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга будут назначены после того, как спикер парламента на заседании депутатов официально объявит о досрочном прекращении полномочий члена фракции "Единой России" Павла Зеленкова. Ближайшее заседание парламентариев пройдет 19 июня.

Павел Зеленков окончил факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета. В 2006 году был избран главой муниципального округа Звездное, в 2016 году - депутатом законодательного собрания Петербурга 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №21. С 2007 года - член партии "Единая Россия". Зеленков также был членом бюджетно-финансового комитета и постоянной комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.