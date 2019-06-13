ЦИК представил модель цифрового участка для голосования 8 сентября в Москве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Центризбирком России презентовал модель так называемого цифрового избирательного участка, который будет использоваться в Москве в единый день голосования 8 сентября. Демонстрация участка прошла в атриуме здания ЦИК после заседания комиссии в четверг.

Президент России Владимир Путин 29 мая подписал блок законов об электронном голосовании, которым, в частности, предусматривается создание в Москве экстерриториальных цифровых избирательных участков, на которых жители других субъектов РФ смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам. Предусматривается, что заявление о голосовании на таком участке можно будет подать через единый портал госуслуг не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до голосования.

"Сегодня мы проводим полноценное тестирование цифрового избирательного участка <...> "Ростех" в очень короткие сроки смог за счет собственных ресурсов создать то, что мы сегодня видим. Это новое поколение мобильных терминалов, которые позволяют организовать голосование по электронным бюллетеням", - сказал в ходе презентации зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

По его словам, объем памяти мобильного терминала, представленного "Ростехом", позволяет загружать до 3 тыс. бюллетеней. "Мы уверены, что этот эксперимент по цифровым избирательным участкам создает возможность для нового этапа развития избирательной системы РФ. То, что мы делаем сегодня, мы делаем с нуля, ничего подобного в мире нет. Если успешно пройдет и эксперимент по дистанционному электронному голосованию, то мы вообще создаем мобильное пространство для избирателей", - отметил Булаев.

В ходе презентации были представлены программно-технические средства цифрового участка, в том числе новый мобильный терминал для голосования. Кроме того, была полностью смоделирована работа участковой избирательной комиссии цифрового участка. Представители политических партий, эксперты и журналисты смогли принять участие в голосовании.

В городе откроют 30 участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, где в этот день пройдут выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, в которых пройдут довыборы в Госдуму. В перспективе голосовать на таких участках можно будет и на выборах в заксобрания, отмечали в ЦИК. К 2021 году, когда состоятся выборы в Госдуму, ЦИК планирует организовать по всей стране около 5 тыс. таких участков.