Профсоюз моряков России пока не получал обращений от экипажей атакованных в Омане танкеров

ТАСС, 13 июня. Российский профессиональный союз моряков не получал обращений от членов экипажей танкеров, которые подверглись нападению в Оманском заливе, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе профсоюза.

Ранее со ссылкой на зарубежные СМИ сообщалось, что два нефтяных судна были атакованы в четверг в Оманском заливе. При этом в состав экипажа одного из танкеров, по данным газеты Verdens Gang, входят россияне.

"Мы в курсе данной ситуации, но пока к нам никто не обращался. Сейчас выясняем подробности ситуации", - сказала собеседница агентства.

Также сообщалось, что в районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей танкеров. Одно судно принадлежит японской транспортной компании Kunihana Sangyo, второе - норвежской компании Frontline.