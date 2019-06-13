Яровая разработает поправки о стандартах образования и воспитания детей-сирот

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая намерена разработать и внести на рассмотрение нижней палаты поправки о стандартах обучения и воспитания детей-сирот в специальных учреждениях. С таким заявлением политик выступила в четверг на заседании экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения безопасности детей.

По словам вице-спикера, воспитательная и образовательная работа с воспитанниками детских домов и интернатов не организована должным образом, что приводит к сложностям в их социализации во взрослой жизни. По мнению Яровой, эта системная ошибка возникла потому, что их образование в основном "выведено в общеобразовательные учреждения, чтобы такие дети учились с остальными детьми, при этом компонент, связанный с обучением и воспитанием в период нахождения в самом специальном учреждении, потерялся".

"На законодательном уровне надлежит конкретизировать уровень ответственности министерств за проведение конкретной работы по детям-сиротам. На законодательном уровне должно появиться требование о разработке федеральных образовательных государственных стандартов для детей-сирот, которые бы включали в себя конкретные дополнительные компоненты, связанные с конкретными дисциплинами, воспитанием, получением первой профессии. Кроме того, на законодательном уровне надлежит дать более четкое определение тому, что являет собой процесс воспитания детей, которые находятся в специальных учреждениях", - заявила Яровая.

Кроме того, добавила политик, необходимо регламентировать деятельность педагогов-воспитателей, которые работают с данной категорией детей.

Для исправления ситуации вице-спикер готова оперативно внести соответствующие поправки в закон "Об образовании" и Семейный кодекс с расчетом на то, чтобы к новому учебному году в специальных учреждениях уже заработала новая программа образования и воспитания детей, нуждающихся в особой опеке государства.