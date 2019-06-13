Похожий на Цапка человек оказался объявленным в розыск за кражу уроженцем Бишкека

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Человек, похожий на умершего главаря кущевской банды Сергея Цапка, фото которого распространили СМИ, оказался разыскиваемым по подозрению в краже уроженцем Бишкека, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Во вторник кубанская "Комсомольская правда" сообщила, что 4 июня жители Сочи видели человека, похожего на умершего в СИЗО главаря кущевской банды Сергея Цапка. Отмечалось, что люди обратились в прокуратуру с просьбой проверить, не инсценировал ли Цапок свою смерть. В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что не получали таких заявлений.

"Человек на фото объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении кражи в Выселковском районе [Краснодарского края], он является уроженцем Бишкека", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что мужчина еще не задержан.

Банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской на Кубани с 1998 по 2010 год. На счету преступников 19 убийств. В ноябре 2013 года суд приговорил Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта.