VK Fest объявил благотворительную и эко-программу

"ВКонтакте" и Радио Рекорд в рамках пятого VK Fest, который пройдет в Санкт-Петербурге 20 и 21 июля, организуют экологические и благотворительные программы для посетителей. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

"На площадке будет организован раздельный сбор мусора, а кафе и фудтраки будут использовать только посуду из перерабатываемых материалов <...> Также участниками VK Fest станут несколько благотворительных организаций, каждая из которых представит свою программу", - говорится в сообщении. Гости фестиваля смогут поучаствовать в викторинах, узнать лайфхаки для дома, посетить музей изделий из вторсырья и различные мастер-классы.

В некоторых киосках участники фестиваля получат скидку на напиток, если попросят налить его в собственную кружку. Движение "РазДельный Сбор" установит на территории парка контейнеры для раздельного сбора мусора, организует переработку отходов и расскажет посетителям, как сохранять природу с минимумом усилий. "Весь мусор будет отправлен на переработку, а виниловые баннеры - в приюты для животных, где они пригодятся для строительства новых будок", - рассказала пресс-служба "ВКонтакте".

На площадке фонда "Гуманитарное действие" все желающие смогут сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ и узнать больше информации о вирусе. Также в фестивале примут участие ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАООРДИ и благотворительная организация "Перспективы".

Гости VK Fest могут поддержать некоммерческие организации, участвующие в фестивале, и приобрести специальные благотворительные билеты.