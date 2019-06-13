Более 600 тыс. российских туристов посетили Вьетнам в 2018 году

ХАНОЙ, 13 июня. /ТАСС/. Вьетнам стал одним из самых популярных направлений для поездок в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) у российских туристов. Об этом говорится в докладе международной исследовательской компании ForwardKeys, специализирующейся на сборе различной информации и статистике по теме путешествий.

Эксперты организации отмечают, что интерес к Вьетнаму у россиян начал быстро возрастать в последние два года. По данным аналитического агентства, число российских путешественников в АТР в целом за минувший год выросло более чем на 50%. При этом наибольший прирост российского рынка наблюдается именно во Вьетнаме - 153%. По итогам 2018 года здесь отдохнули свыше 606 тыс. граждан РФ, что составило 4% от общего числа иностранцев, побывавших здесь в прошлом году.

Сейчас в глобальном зачете Россия занимает шестое место по числу людей, посещающих Вьетнам, также оставаясь для Ханоя рынком номер один среди европейских стран.

Несмотря на то, что доля россиян в общем потоке посещающих Вьетнам иностранцев пока что еще мала, российских туристов здесь любят больше, чем приезжих из других стран. Объясняется это простой статистикой: граждане России на себе не экономят и тратят во время отпуска в этой стране в среднем на 40% больше денег, нежели прочие гости из-за рубежа. ForwardKeys сообщает, что российские путешественники оставляют тут не менее $1,6 тыс. за одну поездку, тогда как среднестатистический иностранец - всего $900.

Наибольшей популярностью у россиян, по данным туроператоров, пользуются курорты центральной части Вьетнама: Дананг, Фантхиет, Муйне, а также Камрань и Нячанг в провинции Кханьхоа. В 2018 году эта провинция приняла больше всего граждан РФ - свыше 400 тыс. человек, что на 1,5% больше, чем годом ранее.

Успех Вьетнама у россиян аналитики связывают с насчитывающими уже почти семь десятилетий традиционными отношениями дружбы и сотрудничества между двумя странами. Положительный момент заключается и в том, что тысячи вьетнамцев, учившиеся в бывшем Советском Союзе и России, теперь заняты в турбизнесе, благодаря чему в значительной степени облегчаются контакты между туристами и принимающей их стороной.

Всемирная туристская организация относит Вьетнам к числу самых привлекательных направлений мира. В ежегодном докладе, представленном этой структурой, Вьетнам помещен на 10-ю позицию в рейтинге стран, становящихся наиболее желанными для посещения. Кроме того, Вьетнам был включен в список десяти лучших туристических направлений в мире, составляемый ежегодно авторитетным интернет-ресурсом о туризме и поездках TripAdvisor.