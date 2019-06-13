Посвященные Михаилу Калашникову проездные появятся в Москве и Удмуртии осенью 2019 года

ИЖЕВСК, 13 июня. /ТАСС/. Проездные, посвященные празднованию 100-летия со дня рождения конструктора Михаила Калашникова и Дню оружейника, появятся в Москве и Удмуртии осенью 2019 года, сообщил в четверг журналистам первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин.

"Мы договорились с правительством Москвы, например, о том, что появится специальный брендированный билет в общественный транспорт города Москвы на тему столетия. Он [проездной] появится прямо ко Дню оружейника, то есть к сентябрю (День оружейника отметят 19 сентября). Это будет проездной на метро, автобусы и карта "Тройка". Они все будут брендированные", - рассказал Свинин.

По его словам, аналогичные проездные на общественный транспорт появятся в Удмуртии непосредственно к празднованию 100-летия со дня рождения конструктора стрелкового оружия. "У нас он [проездной] появится к 10 ноября. То есть к самой дате 100-летия Калашникова", - уточнил Свинин.

Ранее сообщалось, что торжества по случаю 100-летия со дня рождения Калашникова состоятся в 15 регионах России. Ключевым мероприятием станет проведение "Форума оружейников" в День оружейника 19 сентября в Ижевске.

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Его самое знаменитое детище - автомат АК-47 - появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников умер 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.