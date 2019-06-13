Омбудсмен в ЯНАО сообщил, что Сенцов не подавал ходатайство о досрочном освобождении

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июня. /ТАСС/. Осужденный за терроризм в Крыму Олег Сенцов, отбывающий наказание в исправительной колонии номер 8 в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом ТАСС сообщил омбудсмен в ЯНАО Анатолий Сак в ходе координационного совета уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе "Правовое просвещение граждан как основа обеспечения прав человека" в Ханты-Мансийске.

Ранее сообщалось, что комиссия по вопросам помилования на территории ЯНАО отказалась рассматривать обращение матери Сенцова о его помиловании. В ответе комиссии на обращение матери осужденного говорилось, что Сенцову необходимо самому подать ходатайство о помиловании на имя президента РФ через администрацию ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО

"Ходатайство об условном освобождении он (Сенцов - прим. ТАСС) не подавал и не будет", - сказал Сак.

Он добавил, что в колонии Сенцов занимается творчеством и чувствует себя хорошо.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова, которого Украина считает своим гражданином, к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму.