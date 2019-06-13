Росреестр не видит оснований для изменения обозначения Киева на российских картах

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) не видит оснований для изменения написания названия столицы Украины. Об этом говорится в комментарии Росреестра по поводу решения Совета США по географическим названиям изменить в своей международной базе написание Kiev на Kyiv.

"Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США. Его решения не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе России. В Российских картографических произведениях и изданиях наименование города как "Киев" употребляется в соответствии с российским законодательством (распоряжение президента России от 17.08.1995 № 1495 "О написании названий государств - бывших республик СССР и их столиц")", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в соответствии с решениями Межгосударственного совета по геодезии и картографии стран СНГ ведет каталог географических наименований стран СНГ, который доступен на его сайте. Наиболее активным участниками работы в рамках Межгоссовета являются Белоруссия, Узбекистан и Таджикистан.

"К сожалению Росреестра, Украинская картографическая служба начиная с 2016 года перестала принимать участие в этой работе", - также указано в сообщении.

Об изменении написания в четверг на своей официальной странице в Facebook сообщило украинское посольство в Соединенных Штатах. Ведомство отметило, что "отныне официально в Соединенных Штатах Америки и в международном использовании" будет применяться написание Kyiv.