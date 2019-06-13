Суд обязал осужденного за превышение полномочий росгвардейца возместить 9,7 млн рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Суд в Подмосковье обязал сотрудника Росгвардии, осужденного за превышение должностных полномочий, возместить ущерб на 9,7 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета.

"Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Балашихинскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему начальнику парашютно-десантной службы войсковой части 3179 полковнику запаса Евгению Смотрову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сказали в СК.

Реутовский гарнизонный военный суд назначил Смотрову штраф в 120 тыс. рублей. Также суд удовлетворил иск воинской части, обязав его выплатить более 9,7 млн рублей в качестве компенсации причиненного материального ущерба.

По данным следствия, с 2015 по 2017 годы во время проведения учебных сборов на базе аэродрома в Серпуховском районе области личный состав воинской части проживал по три-четыре человека в номере. По возвращению со сборов Смотров организовал заполнение недостоверных авансовых отчетов с фиктивными документами об одноместном проживании. "По оценкам специалистов, на их основании государство излишне перечислило свыше 9,7 млн рублей, переданных военнослужащими Смотрову", - пояснили в СК. На земельный участок и автомобиль Смотрова Mitsubishi Outlander общей стоимостью более 2,8 млн рублей наложен арест.