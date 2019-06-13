Эксперт Минздрава Галина Сахарова получила премию ВОЗ за достижения в борьбе с курением

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава Галина Сахарова удостоена премии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщается на сайте министерства.

"Галине Сахаровой, профессору, главному научному сотруднику Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России за выдающиеся достижения в борьбе с табакокурением в Европейском регионе вручена премия Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении.

Премии ВОЗ в регионе в 2019 году также вручены представителям Нидерландов, Словении, Израиля, Болгарии и Швеции.

Меры по борьбе с курением предусмотрены национальным проектом "Демография". Ранее Минздрав разработал проект антитабачной концепции, основной целью которой является снижение уровня потребления табака до 5% в ближайшие 30 лет, а после этого табак может быть поэтапно выведен из легального оборота. На данный момент концепция дорабатывается с учетом замечаний экспертов правительства, полученных в марте. В соответствие с паспортом федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" (входит в нацпроект), концепция должна быть внесена в правительство до 1 сентября.