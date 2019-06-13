Минздрав подписал декларацию о сотрудничестве в сфере онкологии с 19 странами

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Минздрав подписал декларацию о сотрудничестве по вопросам обучения и научных исследований в сфере онкологии между странами Центрально-Европейского, Восточно-Европейского и Центрально-Азиатского региона, сообщила в четверг пресс-служба российского ведомства.

"Совместные усилия и обмен опытом в области онкологии будут способствовать выработке и практическому использованию всех стран-участников наилучших доступных практик, позволяя повышать не только продолжительность жизни, но и ее качество", - сказал на полях министерской конференции по партнерству и сотрудничеству в онкологии в Будапеште заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Камкин, слова которого приводит пресс-служба.

Согласно документу, который имеется в распоряжении ТАСС, декларацию подписали представители 20 стран: России, Венгрии, Азербайджана, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Черногории, Македонии, Польши, Румынии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Делегация Минздрава РФ посетила Национальный институт онкологии Будапешта, где стороны обменялись опытом организации работы онкологических институтов в России и Венгрии и договорились о дальнейшем сотрудничестве.