Кириенко: созданные участниками "Тавриды" архитектурные проекты могут быть реализованы

СУДАК, 13 июня. /ТАСС/. Проекты, созданные молодыми архитекторами на форуме "Таврида", могут быть воплощены в жизнь. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в четверг в ходе смены "Молодежный архитектурный проектный офис "Таврида".

Около 200 участников смены из всех регионов в возрасте 18-35 лет представили экспертам 16 проектов по организации образовательного пространства мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье и благоустройству молодежного центра "Машук" в Пятигорске.

"Все, что мы обсуждаем, работа, которую вы делаете [на форуме], - это не учебные задания, а всерьез. Мы действительно хотим попробовать, чтобы идеи, предложения, проекты, над которыми вы самоотверженно работали, стали реальностью", - сказал Кириенко, обращаясь к участникам смены.

Он подчеркнул, что молодые архитекторы старались разработать многофункциональные решения, которые позволяли бы использовать создаваемые площадки для различных целей. Также Кириенко отметил, что многие архитекторы учитывали в своих проектах вопросы экологии, закладывали в них философские смыслы.

Парк дополненной реальности

Молодые архитекторы представили инициативы, которые можно реализовывать в ближайшее время. В частности, они продемонстрировали несколько проектов парков, где предусмотрены площадки для разных молодежных субкультур.

В рамках форума были представлены и предложения на перспективу. К примеру, участница форума Ольга Вихляева рассказала о создании парка с использованием дополненной реальности и искусственного интеллекта. "Посетители парка, который может появиться как на территории "Сенежа", так и на территории "Машука", будут надевать очки дополненной реальности, благодаря которым пространство вокруг них будет дополнятся объектами, созданными искусственными интеллектом. Если ребенок мечтает стать космонавтом, то он в очках дополненной реальности увидит рядом, помимо реальных объектов, ракеты, звезды и планеты, которые для него нарисует нейросеть, управляющая работой парка", - уточнила она в беседе с ТАСС.

О форуме

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" проходит в два этапа. Участники первых шести смен вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - АРТ". С июня по август пройдет шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи".

Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".