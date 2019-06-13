В Госдуме предложили выплачивать компенсации за незаконное уголовное преследование

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым в четверг внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается ввести компенсации за незаконное уголовное преследование и лишение свободы граждан. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных .

Документ устанавливает "минимальные размеры компенсаций за незаконное или необоснованное уголовное преследование, ограничение свободы в порядке применения мер пресечения на этапе предварительного расследования, лишение свободы, применения мер медицинского характера". Кроме того, право на компенсацию планируется предоставить лицам, к которым "необоснованно или незаконно были применены принудительные меры воспитательного воздействия". Повышенная компенсация для данной категории лиц установлена, поскольку меры воспитательного воздействия могут быть применены "незаконно или необоснованно к несовершеннолетним гражданам РФ в наиболее важный для формирования их личности период жизни, что налагает отпечаток на всю их дальнейшую жизнь".

Суммы компенсаций

В частности, согласно тексту, "компенсация морального вреда, причиненного гражданину в результате его незаконного уголовного преследования на стадии предварительного расследования и судебного следствия без применения в качестве меры пресечения подписки о невыезде, запрета определенных действий, домашнего ареста либо заключения под стражу, устанавливается судом, но не может быть ниже, чем 1 тыс. рублей за каждый день уголовного преследования".

Компенсация в случае незаконного заключения под стражу, а также незаконного назначения наказания в виде лишения свободы, а также незаконного применения мер медицинского или воспитательного характера "не может быть ниже, чем 15 тыс. рублей за каждый день заключения под стражу либо лишения свободы".

Если с человека была незаконно взята подписка о невыезде или ему были запрещены определенные действия, или же ему был незаконно назначен домашний арест, предлагается установить компенсацию не ниже, чем 5 тыс. рублей за каждый день применения меры пресечения.

Согласно законопроекту, указанные минимальные размеры компенсации "ежегодно индексируются в соответствии с уровнем инфляции".

Один из авторов законопроекта, первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в разговоре с корреспондентом ТАСС опроверг предположение, что внесение инициативы как-то связано с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова. "Это давно подготовленный законопроект, он не имеет отношения к делу Голунова. К сожалению, такие случаи происходят довольно часто, но о них не очень много шумят, когда дело касается простых людей, а не журналистов", - пояснил он.