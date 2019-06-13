Всероссийский автопробег "Тест на ВИЧ: Экспедиция" пройдет через 40 регионов России

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Всероссийский автопробег "Тест на ВИЧ: Экспедиция - 2019", в ходе которого жители 40 регионов смогут сдать анализы в мобильных лабораториях, пройдет с 17 июня по 5 ноября. Акция проводится в партнерстве с Горьковским автомобильным заводом, автопробег планируется начать с Севастополя и закончить в Москве, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава РФ.

"Цель акции - информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа, снижение стигматизации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к прохождению теста на ВИЧ. Мобильные пункты тестирования (МПТ) - брендированные автомобили белого цвета с широкой красной лентой и надписью "Тест на ВИЧ: Экспедиция" на бортах проедут через 191 город 40 регионов России", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что остановки МПТ у ж/д и автовокзалов, перед торговыми центрами, в парках и скверах, на территории учебных заведений позволят людям быстро, анонимно и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус и получить необходимую информацию об инфекции. "Брендированные автомобили привлекут внимание тех, кто в обычной жизни не задумывается о прохождении тестирования. Отправляясь на работу или учебу, за покупками, в кино или кафе, люди смогут сделать тест на ВИЧ, потратив на это всего 15 минут", - добавили в министерстве.

Кроме того, в ходе акции Минздрав при содействии Минпросвещения РФ проведет общешкольные родительские собрания, на которых родители узнают, как общаться со своими детьми по вопросам сохранения здоровья и профилактики ВИЧ-инфекции. Отдельные семинары по информированию населения и особенностях дотестового и послетестового консультирования также пройдут и среди медицинских специалистов.

В мае в пресс-службе Роспотребнадзора ТАСС сообщали, что в России за 31 год умерли почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных. По данным Минздрава, число зарегистрированных случаев вируса иммунодефицита человека в России на конец 2018 года превысило 896 тыс. против 871 тыс. в конце 2016 года. В 2011-2016 годах ежегодный прирост новых случаев составлял в среднем 10%.