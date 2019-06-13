Молодежный парламент Ростовской области предложил запретить продажу пива в жилых домах

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 13 июня. /ТАСС/. Представители молодежного парламента Ростовской области обратились к депутатам заксобрания региона с просьбой запретить розничную продажу пива в нежилых помещениях жилых многоквартирных домов. Это предложение было озвучено на первом заседании молодежного парламента V созыва, которое состоялось в четверг.

"Молодежный парламент… обращается в законодательное собрание Ростовской области с просьбой о необходимости установления запрета розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в розлив в организациях торговли, расположенных в нежилых помещениях, в том числе встроенных и пристроенных помещениях многоквартирных жилых домах на территории Ростовской области", - сообщила член молодежного парламента Александра Олейник. По ее словам, около 70% торговых точек, продающих эти напитки, расположено в многоквартирных домах.

В молодежном парламенте отметили, что соответствующий запрет уже введен во многих регионах, в том числе в Краснодарском крае, Амурской, Оренбургской, Липецкой и Тульской областях.

Также члены молодежного парламента обратились к губернатору Василию Голубеву с просьбой установить на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге мемориальную плиту в память о жителях Ростовской области, которые погибли во время блокады Ленинграда.

Молодежный парламент при законодательном собрании Ростовской области существует с 2004 года.