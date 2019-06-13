Рособрнадзор поддерживает введение электронных дипломов для выпускников вузов

Дипломы больше не нужны? А что тогда?

Дипломы больше не нужны? А что тогда? Как меняются требования на рынке труда

В четверг газета "Известия", ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки, сообщила, что российские вузы рассчитывают с 2021 года выдавать выпускникам цифровые документы об образовании.

"Мы поддерживаем эту инициативу. В свое время мы отказались от бумажных свидетельств Единого государственного экзамена, и сегодня результаты ЕГЭ находятся в информационной системе", - сказал Кравцов.

Он уточнил, что в электронном виде результаты могут увидеть и выпускники, и приемная комиссия вуза. "Это позволило уйти от фальшивых свидетельств [о результатах ЕГЭ], позволило хранить результаты неограниченное количество времени. Поэтому это [внедрение электронных дипломов] - закономерный шаг, который мы поддерживаем", - добавил глава Рособрназдора.

Как сообщалось ранее, Минобрнауки не планирует отказываться от выдачи бумажных дипломов, поскольку при подтверждении документов об образовании для желающих обучаться или работать за рубежом требуется проставление апостиля.