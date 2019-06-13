Посольство РФ в Иране: все спасенные в Оманском заливе моряки находятся в безопасности

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Все эвакуированные Ираном моряки из экипажей подвергшихся атаке двух танкеров в Оманском заливе находятся в порту города Джаск. Об этом ТАСС в четверг сообщил пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко.

"По последним данным, все спасенные моряки находятся в порту города Джаск. Их жизни ничего не угрожает, их накормили. Идет процесс установления национальной принадлежности, - отметил дипломат. - По непроверенным данным, российские граждане есть среди этих моряков, их число уточняется".

По его словам, ситуация осложняется тем, что сейчас в Иране выходные, поэтому получение информации затруднено, при этом "посольство держит вопрос на контроле".

Ранее в четверг иранский телеканал PressTV сообщил, что два нефтяных судна подверглись нападению в Оманском заливе и загорелись. В районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей танкеров. В свою очередь арабские СМИ отмечают, что суда подверглись торпедной атаке. Иранские экстренные службы спасли с горящих судов 44 моряка.

Как сообщала газета Verdens Gang со ссылкой на представителя судовладельца, экипаж одного из атакованных танкеров состоял преимущественно из россиян, грузин и филиппинцев.