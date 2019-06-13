Москалькова: освобождение Голунова показало, что власть реагирует на запросы общества

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июня. /ТАСС/. Освобождение из-под стражи журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, продемонстрировало, что власть реагирует на мнение общества. Об этом заявила журналистам в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на координационном совете в Ханты-Мансийске.

"Это дело показало, что власть слушает и слышит гражданское общество, что она способна оценить ошибки и наказать виновных, и сделать выводы. Это очень хороший знак", - сказала Москалькова, добавив, что правоохранительные органы выполняют очень большую работу по защите общества.

Голунов был задержан в Москве 6 июня. По заявлениям полиции, при нем, а также на его съемной квартире были обнаружены наркосодержащие вещества, в результате чего журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест. Журналист изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита заявляла, что запрещенные вещества ему подкинули. Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс.

Ранее во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении Голунова прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления". Обвинения с него были сняты, сам журналист был отпущен из-под домашнего ареста.