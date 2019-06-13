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Сенатор рассказал о сроках создания системы туристических троп в России

По словам Игоря Фомина, специалисты будут работать над этим направлением несколько лет

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты будут работать над созданием единой системы туристических троп в РФ в перспективе нескольких лет, сообщил в пятницу зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин на пресс-конференции в ТАСС.

"Это направление интересное, некапиталоемкое, конечно, оно будет развиваться, причем под руководством федерального центра. Естественно, для этого нужна правильная система координации, потому что в этой отрасли задействовано достаточно много ведомств, министерств. <...> Я бы сказал, что это будет делаться в среднесрочной перспективе, то есть в перспективе нескольких лет", - сказал он.

В конце 2017 года эксперты Общероссийского народного фронта предложили разработать систему национальных троп для экотуризма и создать при правительстве РФ рабочую группу, которая займется развитием природного туризма.

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