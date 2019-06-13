Власти Ненецкого АО направили предложения в Минсельхоз по изменению правил рыболовства

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) направили свои предложения в Министерство сельского хозяйства РФ по изменению в правилах рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Как в четверг сообщил ТАСС председатель постоянной комиссии собрания депутатов НАО по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию Матвей Чупров, изменения должны учесть интересы рыбаков-любителей региона, для которых рыболовство является традиционным промыслом.

"Будут приниматься правила рыболовства по Северному рыбохозяйственному бассейну. Предложения в Минсельхоз от округа направлены. При принятии предыдущих правил был такой пункт, который разрешал жителям сельских населенных пунктов вылов рыбы на реке Печора в зимний период в пределах границ муниципальных образований, но границ муниципальных образований у нас нет. И люди от этого страдали. В новых правилах, которые планируется принять, этот момент учтен и про границы должно быть убрано", - сказал Чупров.

Ненецкий АО входит в число регионов, где разрешена любительская ловля сетями. Но по правилам получилось так, что люди могли ловить рыбу только на двух сформированных участках на Печоре. "У нас было сформировано только два участка для любительского рыболовства, один в Нарьян-Маре, и еще один в 30 км от Нарьян-Мара вверх по реке. Проблема в том, что жители дальних населенных пунктов были вынуждены или браконьерить или приезжать в Нарьян-Мар на участок и там ловить, это неправильно, потому что исторически всегда ловили у деревень", - пояснил депутат.

Принятие предложений региона позволит жителям НАО, в первую очередь сельских населенных пунктов, ловить рыбу на Печоре в зимний период. "Позволит ставить сети, ловить щуку, налима, сиги попадают, одна сетка на одного на человека. Можно будет ловить в любом месте, за исключением рыбопромысловых участков", - отметил Чупров, уточнив, что речь не идет о вылове семги. "Мы должны обеспечить людям возможность ловить рыбу для пропитания себе в соответствии с традициями, но не распространять это на семгу", - добавил он.