{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин включил Бастрыкина в состав оргкомитета "Победа"

Комитет был образован для проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан РФ и в отношении ветеранов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин включил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в оргкомитет "Победа". Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Российский организационный комитет "Победа" является совещательным и консультативным органом при президенте РФ и образован для проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации и в отношении ветеранов. В состав оргкомитета входят представители правительства РФ, обеих палат Федерального Собрания, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители ряда ветеранских и молодежных общественных организаций.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБастрыкин, Александр ИвановичРоссия
Арктика сегодня
Власти Ненецкого АО направили предложения в Минсельхоз по изменению правил рыболовства
Предполагается, что это позволит жителям сельских районов НАО ловить рыбу на Печоре в зимний период
Читать полностью