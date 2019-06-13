Путин включил Бастрыкина в состав оргкомитета "Победа"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин включил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в оргкомитет "Победа". Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Российский организационный комитет "Победа" является совещательным и консультативным органом при президенте РФ и образован для проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации и в отношении ветеранов. В состав оргкомитета входят представители правительства РФ, обеих палат Федерального Собрания, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители ряда ветеранских и молодежных общественных организаций.