Дом научных коллабораций откроется на базе Грозненского нефтяного университета

ГРОЗНЫЙ, 13 июня. /ТАСС/. Грозненский государственный нефтяной технический университет в сентябре откроет центр развития современных компетенций детей "Дом научных коллабораций имени В. О. Яндарова". Об этом ТАСС сообщил врио ректора вуза Магомед Минцаев.

"В рамках нацпроекта "Образование" и федерального проекта "Успех каждого ребенка" университет участвовал в конкурсе и выиграл грант на открытие центра развития современных компетенций детей "Дом научных коллабораций имени В. О Яндарова". Откроется в сентябре этого года на базе нашего лицея. Будем готовить будущих новаторов, технологических предпринимателей и вообще в целом творческих абитуриентов, которые в том числе могут стать нашими студентами", - сказал Минцаев.

Как сообщили ТАСС в республиканском министерстве образования и науки, на создание центра предусмотрено более 8 млн рублей. "Федеральные средства выделены на закупку оборудования, а ремонт, образовательная программа, подготовка помещений и оплата труда преподавателей будет осуществляться за счет средств регионального бюджета и внебюджетных средств самого университета", - отметили в ведомстве.

Грозненский нефтяной институт был основан в 1920 году как Высший нефтяной техникум. В 1929 году учебное заведение приобрело статус вуза.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.