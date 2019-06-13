ЕАКОП и Узбекистан договорились совместно развивать сферу интеллектуальной собственности

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) и Общественное объединение обладателей авторских и смежных прав Узбекистана (УАСО) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере коллективного управления правами. Церемония прошла в четверг в Ташкенте, сообщили в пресс-службе ЕАКОП.

"Подписание меморандума о сотрудничестве с нашими узбекскими коллегами - важный шаг в сторону усовершенствования системы защиты интеллектуальных прав на евразийском пространстве <…> Уверен, что совместные шаги ЕАКОП и УАСО, предусмотренные меморандумом, позволят евразийским авторам и правообладателям максимально эффективно управлять своим интеллектуальным капиталом, монетизировать свое творчество", - цитирует пресс-служба генерального секретаря ЕАКОП Андрея Кричевского.

По словам председателя правления УАСО Лолы Усмановой, сотрудничество должно позволить не только усилить механизмы защиты авторского права в стране, но и открыть представителям креативных профессий новые возможности получения достойного вознаграждения за их творчество.

В рамках соглашения планируется проведение круглых столов и форумов, международных семинаров, тематических встреч для обмена опытом в сфере коллективного управления интеллектуальными правами. Также меморандум предусматривает подписание между УАСО и российскими обществами по управлению интеллектуальными правами соглашения о распределении и выплате вознаграждения за публичное исполнение, сообщение для всеобщего сведения по кабелю или передачи в эфир обнародованных музыкальных произведений, фонограмм и отрывков музыкально-драматических произведений.

В состав Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП) входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах - членах Евразийского экономического союза, СНГ, странах БРИКС и иных странах.

ЕАКОП - ассоциированный член Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), имеет статус аккредитованного наблюдателя при Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).