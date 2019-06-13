В Москве трудоустроено около 28% людей с ограниченными возможностями

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Занятость людей с ограниченными возможностями по Москве составляет 28%. Об этом в четверг заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе выступления на круглом столе на тему: "Дополнительные меры по повышению доходов московских семей".

"У нас сейчас где-то по Москве занятость инвалидов составляет 28%. А целевой показатель у нас - около 40%. То есть 28% - это, конечно, мало", - сказал он.

Топилин отметил, что сейчас ведется работа со службами занятости в регионах. "Мы видим, что такая потребность в инвалидах с точки зрения занятости сейчас есть", - добавил министр.

Ранее замминистра труда и социальной защиты Григорий Лекарев сообщил, что в настоящее время в России работает более 1 млн (29%) трудоспособных людей с ограниченными возможностями, из них большую часть (65,7%) составляют инвалиды третьей группы.