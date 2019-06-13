Госдума проанализирует применение статьи УК о фальсификации доказательств

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Госдума проведет анализ практики применения норм уголовного законодательства, предусматривающих ответственность за фальсификацию доказательств и превышение полномочий. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Проведем анализ, постараемся сделать это, не откладывая", - отметил спикер, заверив, что соответствующие "поручения будут даны на следующей неделе профильным комитетам".

Он уточнил, что этот вопрос может быть 19 июня обсужден с председателями комитетов по безопасности и противодействию коррупции и законодательству Василием Пискаревым и Павлом Крашенинниковым.

Володин также не исключил возможность создания рабочей группы по данному вопросу.

Журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. По заявлениям полиции, при нем, а также на его съемной квартире были обнаружены наркосодержащие вещества, в результате чего журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Журналист изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита заявляла, что запрещенные вещества ему подкинули. Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс.

Во вторник Колокольцев сообщил, что преследование Голунова прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", сам журналист был отпущен из-под домашнего ареста. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ были направлены в Следственный комитет для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей, сказал министр.