Беглов поручил построить корпус больницы святой Марии Магдалины в Петербурге до 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг после визита в одно из старейших медучреждений города, детскую больницу святой Марии Магдалины, поручил профильному комитету завершить строительство нового корпуса больницы до 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"Строительство нового лечебного корпуса Детской больницы святой Марии Магдалины должно завершиться до 2021 года. Такую задачу поставил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов профильному комитету, посетив медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, глава города поставил перед комитетом по строительству задачу оперативно провести все необходимые конкурсные процедуры.

Лечебно-диагностический корпус, рассчитанный на 160 коек будет состоять из 5 этажей, включающих отделения нефрологии, кардиологии, ревматологии, аллергологии и приемное отделение. Ранее главврач учреждения Автандил Микава сообщал, что стоимость строительства оценивается в сумму от 700 млн рублей до 1 млрд, деньги планируется выделить из городского бюджета. По его словам, новый корпус позволит сконцентрировать отделения на одной территории, - сейчас они размещены в разных частях Васильевского острова.

"Мы заинтересованы в том, чтобы больница с таким уникальным коллективом, с таким уровнем профессионализма могла принять всех нуждающихся в помощи детей", - приводит пресс-служба слова врио губернатора.

Во время визита Беглова в больницу к нему также обратился врач нейрохирург Николай Коршунов с просьбой помочь приобрести нейрохирургический напольный микроскоп, необходимый для проведения операций при опухолях головного мозга и тяжелых черепно-мозговых травмах. По его словам, такое оборудование стоит 17,5 млн рублей.

"Надо посмотреть, я может быть из резервного фонда выделю деньги, [микроскоп] будет", - ответил Беглов и поручил вице-губернатору города Анне Митяниной проработать этот вопрос. Коршунов пояснил, что ежедневно врач-нейрохирург в больнице св. Марии Магдалины принимает около 20-30 человек, а стационар постоянно заполнен. По словам врача, это связано с тем, что больница обслуживает северную часть города, которая сейчас активно застраивается.

О больнице

Детская городская больница святой Марии Магдалины - одна из трех старейших больниц города Санкт-Петербурга, ей 190 лет. В больнице 14 отделений, отдел хирургии одного дня, лаборатории и аптека.